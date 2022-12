Putin afirma que riscos de uma guerra nuclear estão aumentando

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o risco de uma guerra nuclear está aumentando. Em declaração, feita nesta quarta-feira (7), o líder do Kremlin alega que a Rússia não "enlouqueceu" e que o arsenal do país é puramente defensivo. Com informações do Uol.

Por outro lado, Putin acrescentou que a Rússia defenderá seu território e seus aliados "com todos os meios disponíveis", e responsabiliza os Estados Unidos por implantar as chamadas armas nucleares "táticas" em outros países.

VEJA MAIS

Para o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, a Rússia é a culpada pela guerra na Ucrânia, pois não viabiliza as negociações.

Segundo o jornal britânico Financial Times, ele pediu para os países membros da aliança continuarem a fornecer armas à Ucrânia, pois a Rússia estaria se preparando para um ataque na primavera.

Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que estava preparado e se colocou à disposição para dialogar com Vladimir Putin para discutir alguma forma de encerrar a guerra.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)