Campeão do MMA, russo é convocado para a guerra; lutador já perdeu um irmão no conflito

O lutador russo Vladimir Mineev e atual campeão peso-médio do “AMC Fight Nights” foi convocado pela Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. O atleta de MMA tem 32 anos e já perdeu um irmão no conflito entre as duas nações.

A convocação veio a partir da “mobilização parcial”, anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin. Mineev já declarou que não irá “fugir” da convocação: “Eu não vou correr. Aceito a intimação e vou ao cartório de registro e alistamento militar, e lá, conforme a Pátria decidir (eu vou)”.

Vladimir Mineev, campeão peso-médio convocado pela Rússia para lutar na guerra (@ mineevmma/Instagram)

Com um recorde de 16 vitórias, uma derrota e um empate no mundo profissional do Mixed Martial Arts, Mineev não perde uma luta desde 2016. Sua última luta foi em outubro do ano passado, quando venceu o também russo Magomed Ismailov.

Outros lutadores já se manifestaram contra as convocações

A posição de Mineev não é acompanha de outros compatriotas, como Muhammad Mokaev e Magomed Mustafaev, do UFC, e Magomed Umalatov, da PFL, que já manifestaram ser contra o recrutamento compulsório que está ocorrendo em Daguestão, na Rússia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)