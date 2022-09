Veja o antes e depois do soldado ucraniano que sobreviveu após ser prisioneiro na Rússia

O Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou nesta sexta-feira (23) uma foto que mostra o antes e depois de um soldado ucraniano que sobreviveu após ser mantido em cativeiro na Rússia.

A imagem é do soldado Mykhailo Dianov, que aparece extremamente magro e com lesões pelo corpo e rosto. Na legenda da publicação, a Defesa critica o país vizinho e diz que a Rússia continua o “vergonhoso legado do nazismo”.

“O soldado ucraniano Mykhailo Dianov está entre os afortunados: em contraste com alguns de seus companheiros prisioneiros de guerra, ele sobreviveu ao cativeiro russo. É assim que a Rússia 'adere' às Convenções de Genebra. É assim que a Rússia continua o vergonhoso legado do nazismo”, escreveu o ministério.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)