Na ONU, Biden diz a Putin: 'Não se pode vencer em uma guerra nuclear'

A Rússia foi acusada, em discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia e disse ainda que Moscou estava fazendo ameaças "irresponsáveis" de uso de armas nucleares. As informações são do G1 nacional.

A crítica veio durante pronunciamento de Biden na ONU, após Vladimir Putin fazer ameaça de uso de armas nucleares. "Isso não é um blefe", disse Putin em pronunciamento pela TV.

Biden retrucou que apenas Moscou havia procurado conflito e que ninguém havia ameaçado a Rússia. "A guerra na Ucrânia é a guerra de um homem só", disse, referindo-se a Putin. Ele prometeu a solidariedade dos Estados Unidos com a Ucrânia.

Na sequência, o americano alertou sobre os perigos de investimentos em armamentos nucleares, citando Rússia e China.