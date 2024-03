Ucrânia lança ataque com drones contra Moscou; ação não afeta eleição na Rússia

A Ucrânia lançou um grande ataque com drones contra a Rússia neste domingo (17). O alvo principal foi a capital do país, Moscou. As informações são de agências internacionais de notícias.

Ao todo, foram 36 drones de longo alcance, direcionados para oito regiões russas. Quatro deles foram apontados para Moscou - no entanto, todos foram derrubados, conforme afirmou a Rússia.

O país está em período eleitoral, mas o ataque não afetou o andamento do pleito. A corrida presidencial começou na última sexta-feira (15) e termina neste domingo. Vladimir Putin deve garantir o seu quinto mandato como presidente.

VEJA MAIS

Restrição de tráfego

A ofensiva ucraniana levou três aeroportos de Moscou, incluindo os internacionais Domodedovo e Vnukovo, a restringirem o tráfego aéreo nesta manhã.