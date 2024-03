Erro de segurança permite intercepção russa em conferência militar sobre a Ucrânia, admite Alemanha

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, revelou que uma videoconferência militar de alto nível sobre a Ucrânia foi interceptada pela Rússia devido a um erro individual.

Um dos participantes entrou na conversa por engano por meio de uma linha não segura, porém, os sistemas de comunicações alemães permaneceram intactos.

Pistorius acrescentou que a Rússia provavelmente interceptou a discussão entre altos funcionários da Força Aérea Alemã por acidente, por meio de vigilância generalizada.

O ministro apresentou os resultados preliminares de uma investigação sobre o vazamento, que causou constrangimento à Alemanha e levantou dúvidas sobre a segurança de sua inteligência.

Na semana passada, a mídia russa divulgou uma gravação de áudio de uma reunião de autoridades alemãs realizada na plataforma Webex, na qual discutiam a entrega de armas para a Ucrânia e um possível ataque de Kiev a uma ponte na Crimeia.

Ligação vazada era de Singapura

O ministro Boris Pistorius destacou que o participante em questão ligou de Singapura, onde ocorria um show aéreo. Este evento atraiu altos funcionários militares europeus, tornando-se um alvo para os serviços de segurança russos.

“Portanto, devemos assumir que o acesso a esta conferência no Webex foi um golpe casual no âmbito de uma abordagem ampla e dispersa”, explicou o ministro alemão.

Ele observou que o uso do Webex para chamadas até certo nível de segurança foi autorizado, sendo um software especialmente certificado com servidores nos centros de computação da Bundeswehr na Alemanha. Apesar disso, a Alemanha estava investigando se houve menção a questões na teleconferência que não deveriam ser discutidas no Webex.

Pistorius afirmou que a Rússia vazou a ligação numa tentativa de criar divisões na Alemanha e entre o país e seus aliados.

Na chamada interceptada, o chefe da Força Aérea Alemã, Ingo Gerhartz, discute com três altos funcionários da Luftwaffe a possível entrega de mísseis de cruzeiro Taurus a Kiev, uma questão que o chanceler Olaf Scholz rejeitou publicamente até agora com firmeza, alimentando um debate público.