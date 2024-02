Ucrânia afirma ter destruído navio de guerra da Rússia na Crimeia

Um grande navio de guerra russo, 'Cesar Kunikov', foi destruído pelas Forças Armadas da Ucrânia no sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há uma década. A afirmação foi feita pelo Estado-Maior do Exército da Ucrânia, nesta quarta-feira (14), em seu canal do Telegram.

Segundo o Departamento de Inteligência Militar (GUR), os militares do país conseguiram abrir um buraco no lado esquerdo da embarcação, que "começou a afundar". O navio de desembarque atingido tem capacidade abrigar 87 tripulantes e foi utilizado pela Rússia nas guerras contra a Geórgia, em 2008, e na Síria mais recentemente, segundo o Exército ucraniano.

Já o Ministério da Defesa da Rússia anunciou ter derrubado seis drones da Ucrânia "nas águas do Mar Negro", mas ainda não comentou sobre a destruição do seu navio.

Conflitos

As autoridades da cidade de Donetsk, leste da Ucrânia, informaram durante a noite que bombardeios russos mataram três pessoas, incluindo uma criança. Nove blocos de apartamentos e um hospital foram atingidos pelos ataques aéreos em Selydove, quase 20 quilômetros ao oeste da frente de batalha.

Segundo o conselho municipal, 12 pessoas ficaram feridas nos bombardeios, entre elas quatro crianças.