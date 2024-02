Projeto de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, no valor de US$95 bi, é aprovado pelo Senado dos EUA

Um pacote de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, nesta terça-feira (13). A medida, no valor de US$95,34 bilhões, também inclui fundos para ajuda humanitária para os palestinos em Gaza e defesa de Taiwan.

A votação teve o apoio de 70 parlamentares e excedeu o total de 60 votos da Casa para aprovação. Apenas 29 senadores votaram em oposição. O projeto foi enviado para a Câmara. Apesar da maioria democrata, o projeto contou com o apoio de 22 republicanos.

"Certamente faz anos, talvez décadas, que o Senado não aprova um projeto de lei que tenha um impacto tão grande não apenas em nossa segurança nacional, não apenas na segurança de nossos aliados, mas na segurança da democracia ocidental", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.

Para a liderança ucraniana, o financiamento é fundamental para combater os ataques russos e controlar os impactos na economia. A votação aconteceu antes do amanhecer. As autoridades ucranianas alertaram sobre a escassez de armas em um momento em que a Rússia está avançando com novos ataques.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rapidamente saudou a aprovação do projeto de lei. "A assistência americana aproxima a paz justa na Ucrânia e restaura a estabilidade global, resultando em maior segurança e prosperidade para todos os americanos e para todo o mundo livre", disse Zelensky na plataforma social X.

O projeto de lei inclui 60 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia, 14,1 bilhões de dólares em assistência de segurança para Israel, 9,2 bilhões de dólares em assistência humanitária e 4,8 bilhões de dólares para apoiar parceiros regionais na região Indo-Pacífico, além de outras disposições políticas, de acordo com o Comitê de Dotações do Senado.