Ministério dos Aeroportos e Anac vão investigar morte do cão Joca em avião da Gol

Na noite da última teça-feira (23), o ministro Silvio Costa Silva, anunciou que o Ministério dos Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vão investigar a morte do cão Joca da raça golden retriever, durante a viagem aérea entre Guarulhos (SP) e Fortaleza (CE). O destino do embarque do cão seria Sinop (MT), onde moraria com o tutor João Fantazzini Júnior, no entanto, após um erro no serviço de transporte de animais da empresa aérea Gol, o animal foi enviado ao Ceará.

Segundo o ministro Silvio Costa, o objetivo das autoridades federais é esclarecer as circunstâncias da morte do cão o quanto antes. Os dois órgãos também anunciaram um grupo de trabalho para criar regras nacionais para o transporte de animais de estimação, segundo o ministério.

A decisão foi anunciada após uma audiência do ministro com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e o deputado estadual Rafael Saraiva, do mesmo partido.

Após a morte do animal, a Gol anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão a partir desta quarta-feira (24). Segundo o comunicado da companhia aérea, os clientes ainda podem transportar os pets na cabine do avião.

A empresa anunciou ainda que os clientes que já contrataram o serviço de transporte pelo porão pela GOLLOG Animais podem pedir a restituição do valor total ou postergar a viagem.