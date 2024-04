Gol suspende transporte de animais no porão após morte de cachorro

A empresa aérea Gol anunciou que suspenderá temporariamente o transporte de cães e gatos no compartimento de carga de suas aeronaves após a morte de um cachorro transportado por engano para um destino errado.

A suspensão entra em vigor a partir de 24 de abril e terá duração de 30 dias, até 23 de maio, período em que a Gol se dedicará a concluir uma investigação detalhada do ocorrido.

VEJA MAIS

Essa medida afeta exclusivamente o serviço de transporte no porão das aeronaves; no entanto, o serviço Dog&Cat Cabine, que permite que os animais de estimação viajem na cabine com os passageiros, continuará funcionando normalmente.

Clientes que tenham agendado o transporte de seus animais por meio dos serviços afetados durante o período de suspensão de 30 dias podem solicitar o reembolso integral do valor pago, inclusive o da passagem.

O cão em questão, Joca, um golden retriever de 4 anos, foi devolvido sem vida ao seu tutor na segunda-feira (22) por funcionários da companhia aérea. O caso foi registrado como um crime de abuso de animais e será investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente.