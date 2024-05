Rio Grande do Sul receberá doação da Apple e de organização social da Beyoncé

A big tech Apple vai ajudar o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Tim Cook, na noite de terça-feira (7). Cook declarou em publicação no X (antigo Twitter) que a companhia “fará doações para esforços de socorro locais”, porém não especificou em que constituem essas doações. O Estado sofre com inundação que já deixaram 95 mortos e 128 pessoas desparecidas.

Também estão se mobilizando para ajudar o estado afetado outras personalidades e instituições internacionais. A Beygood, organização social da cantora norte-americana Beyoncé, é uma delas.

“Você pode se juntar ao Beygood e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e transformadoras de vida com qualquer valor que seu coração e situação atual permitirem”, escreveu a organização no Instagram. “O Brasil é próximo e querido da Beygood e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos, em parceria com a Cufa [Central Única das Favelas]”, acrescentou.

O ator coreano Sung Hoon disse que doará os lucros de um evento com fãs que fará no Brasil para divulgar o filme “Perfect Marriage Revenge” (A Vingança do Casamento Perfeito, em português), do qual participa, para as vítimas das enchentes.

Em publicação no Instagram, o grupo Guns N’ Roses pediu, doações através da Light Alliance Emergency Fund, em parceria com a Brazil Foundation.

Quem publicou diversos stories em seu perfil no Instagram falando sobre a situação do Rio Grande do Sul e compartilhando formas de ajudar o Estado, foi o ator Vincent Martella, conhecido por interpretar Greg na série “Todo Mundo Odeia o Chris”.

VEJA MAIS

https://www.oliberal.com/como-doar-para-o-rio-grande-do-sul-em-belem-veja-pontos-de-coleta-e-o-que-doar-1.810735

https://www.oliberal.com/brasil/inundacao-no-rs-saiba-como-ajudar-em-dinheiro-orgaos-oficias-do-estado-e-entidades-confiaveis-con-1.810587

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)