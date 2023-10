Pai chora em cima do caixão fechado da filha morta pelo grupo terrorista Hamas

O pai de uma colombiana-israelense chorou em cima do caixão da filha que estava fechado durante um velório comunitário. Ivonne foi assassinada pelo grupo terrorista Hamas, em Israel, no último sábado (7).

“Eles a destruíram, por isso não me deixaram vê-la completa”, disse Julio Rubio sobre o corpo da filha.

Muitas pessoas presentes no velório comunitário e transmitiram a cerimônia por vídeo chamada para amigos e familiares, enquanto outros recebiam alertas em seus celulares sobre novos bombardeios perto de Gaza.



Como começou

No último sábado (7) o grupo terrorista islâmico Hamas, lançou uma chuva de foguetes contra Israel, matando mais de 250 pessoas e deixando mais de 1.500 feridos. Israel respondeu com ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, matando centenas de palestinos, incluindo dezenas de crianças.

O conflito já deixou um rastro de destruição em ambos os lados. Em Israel, dezenas de prédios foram danificados ou destruídos pelos ataques do Hamas. Na Faixa de Gaza, a situação é ainda mais grave, com muitos bairros residenciais sendo atingidos pelos bombardeios israelenses.

Nesta sexta-feira (13) os conflitos chegam ao 7° dia.