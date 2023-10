Estatuto do Hamas defende extinção de Israel; entenda

O Hamas (Movimento de Resistência Islâmica), se define como um movimento palestino “distinto”, que adota o islã como modo de vida e se dedica a “levantar a bandeira de Alá sobre cada centímetro da Palestina”.

O grupo terrorista defende a retomada total da Palestina, isso inclui Israel e Jerusalém, além da criação de um império islâmico. Além disso, a organização não está disposta a ceder nenhuma parte do território palestino nem aceitar as “soluções pacíficas” propostas por órgãos internacionais.



“Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad (guerra santa). Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa”, diz um trecho do texto.

O grupo também acredita que a guerra pela libertação da Palestina é uma obrigação de todo muçulmano e que o território sagrado é um “legado hereditário” de seu povo.

O estatuto do Hamas foi escrito em agosto de 1988 e é baseado numa interpretação do alcorão –livro sagrado islâmico– no qual os muçulmanos creem possuir a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé. A tradução documento foi feita pela Organização Sionista do Brasil.

