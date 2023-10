Conflito entre Israel e Hamas faz agência em Belém cancelar viagem com 40 pessoas

O conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, que se intensificou no sábado passado (7), gerou impactos diretos no mercado de turismo do Pará. Uma agência de viagens com sede em Belém, por exemplo, precisou cancelar uma excursão que seria feita até Israel por conta dos confrontos. No dia 11 deste mês, última quarta-feira, um grupo com 40 pessoas deixaria a capital paraense para conhecer a Terra Santa e o Egito, mas, com as notícias dos ataques na Faixa de Gaza, o plano precisou ser revisto.

Proprietário da empresa, Aluísio Freitas contou à reportagem do Grupo Liberal que esta seria a primeira viagem programada para Israel. Até o ano passado, por causa da pandemia da covid-19, ele ainda não achava seguro e temia não fechar um grande grupo de pessoas, por isso deixou para 2023.

“Iam 40 pessoas agora, nossa viagem seria de 11 a 24 de outubro, e no dia 7 aconteceu e tivemos que cancelar. Como trabalhamos com uma operadora representante, entramos em contato e eles emitiram documentos cancelando todos os voos e a parte terrestre, a excursão como um todo para Israel e Egito. Agora estamos esperando o plano B”, detalha.

Mudança de planos

Segundo Aluísio, quando os viajantes souberam da notícia, ficaram frustrados e decepcionados, mas todos entenderam a necessidade de cancelamento e toparam substituir a aventura. Em vez dos destinos programados, é possível que a viagem seja direcionada a Dubai e às Ilhas Gregas. Até agora, diz o empresário, ninguém desistiu.

“Todo mundo já estava preparado, com tudo pago, foi criada uma expectativa. Mas, melhor do que não ter ido era ter ficado lá, a gente está vendo a situação. Já pensou se isso acontece no meio da viagem? Estaríamos lá nessa situação, com familiares sofrendo. O grupo está todo consciente. Mas, o visto não foi barato, e agora estamos pensando em tirar Israel, mas manter a excursão”, ressalta Aluísio.

Ele garante ainda que nem os viajantes e nem sua empresa tiveram prejuízos financeiros. Como a viagem será apenas remanejada, a operadora vai cuidar dos trâmites e honrar o compromisso.