Paraense relata alívio ao conseguir voltar para o Brasil

Voltar ao Brasil acompanha uma sensação de alívio e segurança para a paraense Maiara Almeida, de 36 anos, agente cultural, que chegou em território brasileiro neste domingo (15), após seis meses em Israel.

Maiara relata que foi ao país promover a cultura amazônica e que ainda não estava em seus planos retornar ao Brasil. No entanto, a intensificação do conflito entre o Estado Israelense e o grupo islâmico palestino Hamas fez com que a paraense voltasse para casa.

Ela conta que, no primeiro momento, não acreditou que o confronto chegaria nas atuais proporções. Mas, no decorrer em que mais bombardeios aconteciam, a angústia e a vontade de sair do país a preencheram. Foram cerca de seis dias de espera até conseguir embarcar no avião da Força Aérea Brasileira (Fab).

No momento do embarque, a agente revela que presenciou outro momento de tensão. “Quando o avião estava saindo, ouvimos uns barulhos altos, eram bombas”, diz Maiara.

Preocupação com a família pesou na decisão de deixar Israel

A principal motivação para deixar Israel, revela Maiara, foi a preocupação com os entes queridos. “Eu senti alívio de poder estar perto da família, do meu filho, meus amigos”, destaca.

Mesmo se sentindo segura neste momento, Maiara afirma estar aflita pensando nas pessoas que deixou para trás no Oriente Médio. “Senti um pouco de tristeza em ver que isso ainda não acabou e que talvez não acabe agora. Hoje eu assisti TV e fiquei preocupada com as pessoas que ainda estão lá, com os meus amigos.”

O balanço da operação Voltando em Paz, do Governo Federal, aponta que 916 brasileiros e 24 animais domésticos foram resgatados de Israel. A estimativa é de que 1.100 pessoas voltem ao Brasil até esta quarta-feira (18), quando um novo voo deve partir de Tel Aviv.

Aproximadamente 30 brasileiros e familiares diretos aguardam resgate em Khan Younis e Rafah, nas proximidades da Faixa de Gaza.

O governo brasileiro afirma que mantém permanente contato com essas pessoas por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala. Além disso, veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem na fronteira, em Rafah.

Conforme divulgado pelo governo brasileiro, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “WhatsApp”.

O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.