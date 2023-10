Putin fala com líderes da região, pressionando por solução pacífica para conflito Israel-Hamas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou uma série de conversas telefônicas, nesta segunda-feira (16), com líderes da região, demonstrando o interesse de seu país em buscar uma resolução pacífica para o conflito envolvendo Israel e o grupo Hamas.

De acordo com informações divulgadas pelo Kremlin, Putin iniciou o dia conversando com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, seguido pelo presidente do Irã, Ebrahim Raisi, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o presidente do Egito, Abdelfattah Sisi.

Durante essas conversas, o líder russo fez um apelo veemente pelo fim imediato das hostilidades, enfatizando que qualquer forma de violência contra civis é inaceitável. Além disso, Putin revelou que Moscou apresentou um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, solicitando uma trégua humanitária imediata na região.

Em outra ligação, Vladimir Putin conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, onde manifestou a disposição da Rússia em contribuir para o término do conflito e buscar uma solução pacífica.