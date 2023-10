Israel anuncia ter matado o chefe da inteligência do Hamas

Em meio à escalada dos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) relataram a eliminação do comandante Billal al-Qedra, que era apontado como o chefe da inteligência do Hamas e um dos principais organizadores dos ataques ocorridos em 7 de outubro. A morte aconteceu durante um bombardeio em Khan Younis, região ao sul da Faixa de Gaza, no domingo, dia 15.

Segundo informações da IDF, Billal al-Qedra teria liderado os ataques a kibutzs localizados próximos à fronteira com Gaza, sendo diretamente responsável pelo ataque que ocorreu nos Kibutz Nirim e Nir Oz.

VEJA MAIS

Khan Younis, onde o bombardeio ocorreu, é também o local onde um grupo de brasileiros aguarda ansiosamente pelo repatriamento ao Brasil. A cidade está situada a apenas 2 km de Rafah, que marca a fronteira entre Gaza e o Egito. Desde a ordem de evacuação emitida por Israel, que instava os palestinos a deixarem a região norte de Gaza e seguirem em direção ao sul, a população de Khan Younis viu seu número dobrar, com a chegada de pessoas em busca de segurança e refúgio.