Hamas e Hezbollah voltam a atacar Israel nesta segunda-feira; sirenes soam em Jerusalém e Tel Aviv

Os grupos terroristas Hamas e Hezbollah voltaram a atacar o território israelense nesta segunda-feira (16). De acordo com o braço armado do Hamas, uma "barragem de mísseis" foi disparada contra Jerusalém e Tel Aviv, em resposta ao "ataque a civis" vindo de Israel.

Desde o atentado de dia 7 de outubro promovido pelo grupo terrorista em Israel, quando centenas de civis foram mortos e sequestrados, esse foi o segundo ataque do Hamas ao território israelense. No dia 11, foguetes foram lançados sobre as cidades de Ashkelon e Sderot, próximas a Gaza.

Ainda nesta segunda-feira, o Hezbollah, sediado no Líbano, anunciou ter atacado cinco posições israelenses no norte do país. Na região de fronteira, há troca de tiros entre soldados israelenses e membros do grupo.

Sirenes soaram em Jerusalém e Tel Aviv, de acordo com informações divulgadas pelo Exército de Israel, às 16h46 do horário local, na rede X (antigo Twitter).