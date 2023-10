Cerca de 30 brasileiros esperam resgate na Faixa de Gaza; Itamaraty aguarda abertura da fronteira

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, divulgou o balanço da operação “Voltando em Paz”, iniciada na semana passada para resgate de brasileiros na zona de conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio. De acordo com o Itamaraty, 916 nacionais e 24 animais domésticos já retornaram aos país por meio da operação e esse número chegará a 1.100 até o final desta quarta-feira (18), quando um novo voo deve partir de Tel Aviv – sem contar aqueles que conseguiram sair da região em voos comerciais.

A situação é mais dramática para os brasileiros que se encontraram na Faixa de Gaza. Dois grupos estão concentrados em Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito. São aproximadamente 30 brasileiros e familiares diretos que aguardam resgate.

O governo brasileiro afirma que mantém permanente contato com essas pessoas por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala. Além disso, veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem na fronteira, em Rafah.

“O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e seus familiares diretos no Egito. Aeronave para seu transporte ao Brasil segue em Roma, onde aguarda autorização para resgatar, em território egípcio, os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza. O Itamaraty acionou as autoridades competentes para assegurar acolhida e apoio aos brasileiros evacuados de Gaza quando de sua chegada no Brasil. O governo brasileiro volta a desaconselhar quaisquer deslocamentos não essenciais para a região”, afirma o Ministério das Relações Exteriores.

Contatos

Conforme divulgado pelo governo brasileiro, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “WhatsApp”.

O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.