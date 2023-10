Pai de Alok relata terror de estar em meio a ataque do Hamas em Israel: 'Bomba e metralhadora'

O pai de Alok, Juarez Petrillo, contou em entrevista ao Fantástico neste domingo (15) como foi estar em meio à guerra de Israel e Hamas. Ele participava da edição israelense do festival Universo Paralello quando o evento foi interrompido por bombardeios.

Swarup, como é conhecido, contou que estava prestes a subir ao palco quando ouviu uma explosão. "De repente estoura uma bomba do lado da festa. Foi um grito de susto de todo mundo. Começaram a entrar em pânico e a chorar, foi geral", disse.

Ele e outras pessoas se abrigaram em um bunker. "De repente a gente escutou um barulho de metralhadora. O cara que tava comigo falou: 'É nosso exército dando o troco'. Mas não, pelo contrário. Eram motociclistas entrando na festa", contou.

Juarez Petrillo disse que pensou na família para ter forças para sair da situação. "O que me deu um caminho, um norte, foi quando lembrei dos meus netos. Não era DJ mais, produtor, artista, não, sou vovô", disse.

Alok também comentou a questão envolvendo o pai. "Eu vi por causa dos vídeos da internet. Comecei a ligar desesperadamente para ele", disse. "Não consegui falar com ele, só um amigo. Depois consegui falar com meu pai. A ficha foi caindo no dia seguinte, quando a gente viu que tinha mais de 250 corpos ali, perto da área do festival, e fomos começar a entender a gravidade."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)