Segundo Israel, há 199 reféns nas mãos do Hamas dentro da Faixa de Gaza

Segundo as Forças de Defesa de Israel, há 199 reféns na Faixa de Gaza, nas mãos do grupo terrorista Hamas. De acordo com o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do órgão, os responsáveis pelos atos terroristas do dia 7 de outubro em diante, em território israelense, levaram muitos idosos, crianças e mulheres.

Há algumas informações já confirmadas sobre esses reféns, segundo Hagari. “Estamos fazendo grandes esforços para tentar descobrir onde estão os reféns em Gaza, e temos algumas dessas informações”, disse. Mas todas as operações estão sendo feitas com o máximo de cuidado: “Não realizaremos um ataque que coloque em perigo o nosso povo“.



Esses reféns teriam sido levados ainda no dia 7 de outubro, quando integrantes do Hamas atravessaram a fronteira entre Gaza e Israel e atacaram, entre outros alvos, colonatos e uma festa rave. Israel informou que mais de 1.300 israelenses foram mortos naquele dia.

Ainda de acordo com as Forças de Defesa israelenses, pelo menos 291 soldados de Israel acabaram mortos. Hagari reafirmou que não há qualquer informação sobre cessar-fogo na região da Faixa de Gaza, como se esperava na noite de domingo (15).

O órgão, ao lado do Ministério da Defesa, confirmou que há um plano para retirar os moradores do norte de Israel que vivem na área até 2 quilômetros da fronteira com o Líbano.



“As 28 comunidades incluídas no plano são: Ghajar, Dishon, Kfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma’ayan Baruch, Bara’m, Manara, Yiftach, Malkia, Misgav Am, Yir’on, Dafna, Arab al -Aramshe, Shlomi, Netu’a, Ya’ara, Shtula, Matat, Zari’t, Shomera, Betzet, Adamit, Rosh HaNikram, Hanita e Kfar Giladi”, informaram as forças de segurança israelenses.



Mortos por ataques de Israel

Por outro lado, o Ministério da Saúde de Gaza contou pelo menos 2.750 palestinos mortos e 9.700 feridos, todos pelos ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza desde os atos terroristas do Hamas.

A agência de notícias Reuters informou que os ataques aéreos mataram 11 jornalistas palestinos em Gaza. Os números foram confirmados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinos

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp