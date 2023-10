Exército de Israel contabiliza 155 reféns nas mãos do Hamas na Faixa de Gaza

O Exército de Israel anunciou neste domingo (15) ter contabilizado 155 pessoas mantidas reféns pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza desde o ataque do sábado 7. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz militar, Daniel Hagari, enfatizou que estão em andamento esforços significativos para a libertação dos reféns e que contatos foram estabelecidos com as famílias dessas 155 pessoas.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em visita, desde a sexta-feira (13), por vários países árabes, na tentativa de fazê-los pressionar o Hamas a libertar os reféns em Gaza e impedir a propagação do conflito que começou com o ataque do movimento islâmico palestino contra Israel.

Já Israel continua mantendo os bloqueios até que os reféns sejam libertos pelo Hamas. O país deixou claro que não abrirá exceções humanitárias ao cerco na Faixa de Gaza.