Em contraofensiva, Israel mata mais um líder do Hamas

Outro líder do grupo terrorista Hamas foi morto por Israel, durante ataques aéreos contraofensivos em Gaza. As Forças de Defesa do país afirmaram que Billal Al Kedra é apontado como o comandante responsável pelo massacre do kibutz Nirim, em 7 de outubro.

“Isso serve para mostrar que temos a inteligência necessária para eliminar a liderança do Hamas, até os terroristas que invadiram, penetraram e massacraram nossos bebês em seus quartos. Portanto, a operação está em andamento”, afirmou o porta-voz do exército Peter Lerner.

O exército israelense tinha comunicado, no sábado (14), a morte de Ali Qadi, comandante da Nukhba, força de elite do grupo terrorista Hamas. Ele é considerado o principal líder do ataque terrestre.

Neste fim de semana, imagens de um bloqueio do grupo terrorista às rotas de evacuação foram divulgadas por militares israelenses. O Hamas, ao tudo indica, tenta usar civis como escudos humanos para impedir a saída.