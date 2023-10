Israel nega acordo de cessar-fogo em Gaza para retirada de estrangeiros da região

O governo israelense negou a existência de um acordo de cessar-fogo em Gaza para retirada de estrangeiros da região, conforme chegou a ser noticiado pela agência de notícias Reuters. "Atualmente, não há trégua e ajuda humanitária em Gaza em troca da retirada de estrangeiros", disse, em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Duas fontes de segurança egípcias afirmaram à Reuters que o cessar-fogo e a reabertura da fronteira em Rafah tinha sido acertado entre Egito, Israel e Estados Unidos. A medida começaria a valer nesta segunda-feira (16), a partir das 9h no horário local (3h, no horário de Brasília) até as 17h no horário local (11h, de Brasília), o que permitiria a saída de cidadãos estrangeiros de Gaza e a chegada de ajuda humanitária ao território palestino. Porém, após esse horário, a fronteira continuava fechada, segundo fontes da agência em Al-Arish.

Brasileiros

Um avião de uso da Presidência da República foi enviado de Brasília para Roma, onde aguarda autorização para ir para o Egito resgatar os brasileiros que estão na região.

Pelo menos dois grupos de brasileiros continuam em Gaza, tentando escapar da região de conflito. Um deles, com 19 brasileiros, que está na cidade palestina de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, foi alocado uma casa alugada pela Embaixada do Brasil na Palestina no sábado (14).

Há ainda 12 brasileiros em um prédio na cidade de Khan Younes, mais distante da fronteira com o Egito. A expectativa é de que eles sejam deslocados em direção a Rafah quando houver sinalização de que poderão atravessar a fronteira com o Egito.