Mais de 60 países condenam Hamas e apoiam Israel; veja a lista

Desde o início do conflito armado entre Israel e Hama, a maioria das nações manifestou apoio aos israelenses e condenou as ações do grupo terrorista. É o que mostra o levantamento do jornal francês Le Grand Continent, atualizado na tarde deste domingo. Israel e Hama estão em guerra desde o dia 7 de outubro, quando homens do grupo terrorista atacaram o território israelense, matando e sequestrando civis, inclusive crianças, idosos e mulheres.

Entre os países que condenaram oficialmente as ações do Hamas estão Alemanha, Estados Unidos, França e Portugal. Veja a lista:

Alemanha Argentina Austrália Áustria Bélgica Bósnia-Herzegovina Botsuana Bulgária Camarões Canadá Chipre Congo Coreia Do Sul Costa Rica Croácia El Salvador Equador Eslováquia Espanha Estados Unidos Estônia Finlândia França Gana Geórgia Grécia Guatemala Guiana Francesa Holanda Hungria Índia Irlanda Islândia Itália Japão Kosovo Letônia Lituânia Macedônia Madagascar Mongólia Montenegro Noruega Panamá Paraguai Peru Polônia Portugal Quênia Reino Unido República Dominicana República Tcheca Senegal Servia Suécia Suíça Suriname Taiwan Togo Ucrânia Uruguai Zâmbia

Outros 13 países, entre eles Irã, Afeganistão e Venezuela, declararam apoio ao grupo Hamas:

Afeganistão Argélia Djibouti Iêmen Irã Iraque Líbia Malásia Mauritânia Nicarágua Síria Tunísia Venezuela

Conforme o levantamento, o Brasil está na lista das nações que se manifestaram a favor do arrefecimento do conflito, com redução da escalada militar:

África do Sul Arábia Armênia Azerbaijão Bangladesh Bolívia Brasil Camboja Cazaquistão Chile China Colômbia Cuba Egito Filipinas Honduras Indonésia Jordânia Marrocos México Nigéria Nova Zelândia Omã Paquistão Quirguistão Rússia Sri Lanka Tailândia Tajiquistão Tanzânia Turquia Uganda Uzbequistão Vietnã