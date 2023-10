Itamaraty confirma morte de filho de brasileiro pelo Hamas

Na tarde deste domingo (15), a Embaixada do Brasil em Israel confirmou a morte do israelense Gavriel Yishay Barel, de 22 anos. Ele é filho de brasileiro e tem mãe israelense.

De acordo com a notícia, Gavriel estava na festa rave que foi atacada pelo Hamas em 7 de outubro. O carro dele foi encontrado pela policia israelense em um local a cerca de duas horas da área do festival.

A família foi informada sobre a morte de Gavriel por telefone. Depois, oficiais do Exército e da polícia local, junto a um representante da prefeitura de Tel Aviv e um assistente social, foram até a casa do brasileiro confirmar a morte.

Jayro Varella Filho, pai de Gavriel, é brasileiro e está em Israel há 30 anos e atualmente mora em Haifa, no norte do país. O jovem, no entanto, morava com a mãe em Ashkelon, a cerca de 15 quilômetros da Faixa de Gaza.

O sepultamento está marcado para segunda-feira (16), no cemitério de Tsfat. Quando criança, Gavriel chegou morar com a família no Brasil, entre 2008 e 2009.

O Itamaraty confirmou, na última semana, a morte de três brasileiros em Israel: Karla Stelzer, de 42 anos; Bruna Valeanu, de 24 anos; e Ranani Glazer, de 24 anos. Os três também estavam no festival de música eletrônica.

Karla era carioca. Ela morava em Israel havia 11 anos e trabalhava como professora. Ela tinha um filho de 19 anos, que serve no Exército israelense. Até a confirmação da morte, a diplomacia brasileira trabalhava com a hipótese de Karla estar entre os reféns capturados pelo Hamas.

Bruna Valeanu também nasceu no Rio de Janeiro e morava em Petah Tikva. Ela se mudou para Israel havia oito anos e estudava Comunicação e Sociologia/Antropologia na Universidade de Tel Aviv. Foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel durante dois anos, entre 2018 e 2020. Trabalhou também com vendas em uma empresa de seguros de Israel.

Já Ranani é natural do Rio Grande do Sul. Morava em Israel havia sete anos e tinha dupla nacionalidade. Ele chegou a prestar serviço militar no país, mas recentemente trabalhava como entregador. O jovem chegou a postar, em uma rede social, vídeo que gravou dentro de um bunker durante o bombardeio.