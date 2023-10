Bunkers: saiba como funcionam as estruturas que protegem civis em meio à guerra entre Israel e Hamas

Com os novos conflitos entre Israel e o grupo Hamas, iniciado no dia 7 de outubro, civis estão buscando abrigo em bunkers e outros espaços antibombas para se protegerem dos ataques. As estruturas subterrâneas ou fortificadas são construídas para servir como proteção em situações de guerra, desastres naturais ou outras ameaças. Saiba como funcionam os bunkers.

O que é um bunker?

Um bunker é uma estrutura subterrânea ou fortificada que serve como abrigo contra ataques. Eles são geralmente feitos de concreto armado ou outro material resistente e podem ser equipados com sistemas de ventilação, iluminação e saneamento. Durante o atual conflito entre Israel e o grupo Hamas, estão sendo usados para proteger civis de ataques aéreos.

Como funcionam os bunkers em Israel?

O Ministério de Defesa israelense estima que existam cerca de 1,5 milhão de bunkers no país. Os privados são construídos pelos próprios moradores e devem seguir as normas estabelecidas pelo governo. Os públicos, por sua vez, são construídos pelo governo e estão localizados em áreas de risco, como perto de fronteiras ou instalações militares.

A população deve buscar os abrigos subterrâneos todas as vezes que as sirenes das cidades forem acionadas. Esse sinal é responsável por avisar aos moradores que um ataque foi identificado no espaço aéreo local, sendo necessário buscar abrigo. A orientação é que todos procurem proteção em até 10 minutos após o soar da sirene.

Características

Os bunkers são projetados para resistir a impactos de bombas, mísseis e outros tipos de ataques. Eles geralmente têm paredes e tetos de concreto armado com espessura de pelo menos 30 centímetros, 2 metros de profundidade e área útil de 9 metros quadrados.

As portas e janelas são herméticas e feitas de aço para impedir a entrada de detritos ou gases tóxicos.

Equipamentos

Os bunkers são geralmente equipados com sistemas de ventilação, iluminação e saneamento. Algumas instalações contam com ferramentas de comunicação, como telefone e internet.

Eles também podem ter suprimentos de alimentos, água e medicamentos para permitir que as pessoas permaneçam abrigadas por um longo período. Para garantir o fornecimento de alimentos, é comum abastecer a dispensa com itens não perecíveis, como enlatados, leite em pó, sal, mel, frutas secas e até comida para bebês.

Segurança

Os bunkers são uma maneira eficaz de proteger as pessoas em situações de guerra. No entanto, é importante seguir as instruções de segurança para garantir a proteção dos ocupantes. Essas instruções incluem:

Seguir as orientações das sirenes de alerta;

Entrar no bunker o mais rápido possível após o soar da sirene;

Ficar longe das janelas e portas;

Evitar tocar em objetos que possam cair;

Seguir as instruções do pessoal de segurança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)