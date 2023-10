Israel vs Árabes palestinos: confira linha do tempo com eventos que explicam conflito milenar

O conflito Israel-Palestina provocou dezenas de milhares de mortos e deslocou milhões de pessoas desde o seu início. Apesar do Estado de Israel existir como país apenas a partir de 1948, o atrito entre judeus e árabes palestinos remonta ao período de 1.200 a.C., na região que era conhecida como Canaã, que ficava na área correspondente à atual Israel, da Faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte da Jordânia, do Líbano e de parte da Síria. Nessa região existiam os reinos de Judá e da Filisteia (onde hoje está a Faixa de Gaza), que eram inimigos. Desde então, numa saga que perpassa pelas eras da mesopotâmia, Babilônia, Impérios Romano, Bizantino, Otomano e Britânico, judeus e árabes palestinos alternam-se e lutam pelo domínio do território considerado sagrado pelas três principais religiões monoteístas do mundo: judaica, católica e islâmica. A atenção do mundo se voltou mais uma vez para a região após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel no dia 7, que surpreendeu o mundo pela facilidade de transpor as fronteiras até então vistas como intransponíveis de Israel. Para ajudar na coompreensão os fatos históricos antes e depois de 1948, O Liberal preparou uma cronologia especial para explicar os principais pontos e a complexidade do conflito entre árabes palestinos e judeus. Confira:

CANAÃ

- Toda a região palestina e de Israel era anteriormente chamada de Canaã, que aparece no mapa do ano 1.200 a.C., entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão; Abrange o que hoje faz parte da Síria, Líbano, Jordânia, Israel e Palestina, com a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. - Canaã era composta pelo Reino de Israel e Judá, e ao sul pela Filisteia, que tinha uma população oriunda de Creta (Grécia) e das Ilhas Egeias. Atualmente na Faixa de Gaza, onde estão os palestinos, era a Filisteia. Os filisteus e os israelitas eram inimigos. - Os reinos de Judá e Israel caíram em 721 e 587 AC. Judá contra os caldeus da Babilônia governados por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, sua capital, expulsou os judeus e levou seus líderes para a Babilônia. Israel caiu contra os assírios da Mesopotâmia. Babilônia e Mesopotâmia são o atual Iraque (Bagdá) e partes do Irã, Síria e Turquia. - Os israelitas retornaram e tomaram suas terras cerca de 48 anos depois. Porém, seu território mudou de mãos diversas vezes durante as guerras de seus sucessores.



IMPÉRIO ROMANO E BIZANTINO - Em 333 aC, Alexandre o Grande conquistou Israel. E, em 63 a.C., Israel foi incorporado ao Império Romano (até aqui a Palestina não havia surgido, não existia como tal), mas os romanos passaram a chamar de “Palestina” o território de Canaã ocupado pelos israelitas. - No ano 135 DC, ocorreria a rebelião de Bar Kochba. Os judeus tentaram libertar-se dos romanos, mas não conseguiram e foram expulsos; e Adriano, o imperador no poder, construiu uma cidade pagã sobre as ruínas de Jerusalém. - Os romanos não quiseram deixar vestígios dos israelitas em Canaã, e a renomearam como "PALESTINA", criando assim a região atual no ano 135 d.C., que continuou a ser governada pelos romanos até o ano 330, quando caiu sob o domínio Império Romano Oriental ou Bizantino (Constantinopla).



MIL ANOS ÁRABES - Os bizantinos governaram a Palestina durante cerca de 308 anos, até que em 638 um califa chamado Omar Al-Khattaab, sucessor do fundador do Islão, Maomé, os conquistou ao tomar Jerusalém. A partir de então, o Islão espalhou-se por todo o Médio Oriente graças a este califa. - Assim começou a era árabe-islâmica. Jerusalém adquiriu caráter sagrado para as 3 principais religiões monoteístas: Para o Islã, foi em Jerusalém que Maomé ascendeu ao céu. Para o Judaísmo, é a terra escolhida por Deus (Yahweh) e onde foi construído o 1º templo. E para o Cristianismo, foi onde Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitado. - A religião islâmica e a língua árabe unificaram os povos semitas ou descendentes de Sem, filho de Noé (árabes, arameus, hebreus, fenícios, etc), mas não os judeus que foram para o exílio. - É neste ponto onde realmente ocorre a ruptura definitiva entre os judeus israelitas e os árabes palestinos. Quando o califa Al-Khattaab assumiu o poder na Palestina, permitiu aos habitantes israelitas praticar a sua religião judaica ou qualquer outra, mas com limitações para não crescerem ainda mais. Por exemplo, eles não poderiam construir mais templos. - Durante esse período, muitos israelitas converteram-se ao Islão, mas a maioria não aceitou ser submetido e foi embora. Eles migraram para diversas regiões do mundo, principalmente para a Europa. A partir desse momento, os judeus ficaram sem país e a sua população na Palestina diminuiu. - Assim se passaram 878 anos e a Palestina foi governada pelos árabes e pelo Islã até 1516, quando Jerusalém foi conquistada pelo Império Otomano (Turcos).



IMPÉRIOS OTOMANO E BRITÂNICA - O Império Otomano governou a Palestina até o final da Primeira Guerra Mundial, quando foi derrotado pelo Império Britânico na Batalha de Jerusalém em 1917. - Em 1895, a população da Palestina era de 500 mil pessoas, das quais 453 mil eram árabes palestinos que ocupavam 95% das terras, e 47 mil judeus possuíam os 5% restantes. Os judeus se uniram em massa após a vitória britânica. - Eles criaram um fundo liderado pelo Barão Francês de origem judaica Edmond Rothschild para compra massiva de terras na Palestina, e em 1909 ocorreu a onda de migração para a Palestina. - Os britânicos vendo que a Palestina estava sendo repovoada por judeus, pediram apoio para derrotar os turcos que eram aliados da Alemanha. Em troca, prometeram libertar as terras árabes do Império Otomano, incluindo a Palestina. Em 1917 o judeu W. Rothschild recebeu a declaração Balfour. - Nessa declaração, os britânicos prometeram devolver o país aos judeus se os ajudassem a lutar contra os turcos e os seus aliados alemães. Durante quase um milénio estiveram exilados, mas os árabes palestinianos não gostaram nada desta declaração. - A guerra terminou e em 1920 os britânicos assumiram oficialmente o controle da Palestina (conferência de San Remo). Dois anos depois, o Conselho da Liga das Nações (na época a ONU) emitiu um mandato que promoveu o restabelecimento de um país para os judeus na Palestina. Os árabes palestinianos revoltaram-se. - Os árabes palestinos protestaram até que os britânicos finalmente anularam o mandato e publicaram um novo em 1939, que chamaram de Livro Branco, que restringiu a migração judaica para a Palestina e atrasou a sua independência e novo lar. - Além disso, o Livro Branco excluiu a opção de dividir a Palestina em duas regiões, uma para os judeus e outra para os árabes muçulmanos. A Palestina continuaria a ser uma região única governada conjuntamente por minorias judaicas e árabes que manteriam uma maioria demográfica.



2ª GUERRA MUNDIAL E CRIAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL - A Segunda Guerra Mundial chegou em 1939 e parte da comunidade judaica foi exterminada pelos nazistas no Holocausto. No final da guerra, a ONU aprovou a divisão da Palestina entre árabes e judeus. - Em pouco tempo, os palestinos, que representavam 70% da população com 92% das terras, foram reduzidos a 43% do território. Os outros 57% foram dados aos judeus, que eram 30% com apenas 8% das terras. Jerusalém foi considerada dentro do 1% que permaneceria como zona internacional. (mapa) - Em 1948, os judeus proclamaram Israel como um Estado e eclodiu a Guerra Árabe-Israelense. A Palestina foi dividida em três: Israel, a Cisjordânia, que foi para a Jordânia, e Gaza, que foi deixada para o Egito. Cerca de 700 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou para campos de refugiados. - Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) foi criada para defender os interesses dos palestinos a nível regional e internacional. Em 1969, Yasser Arafat foi eleito presidente da organização, mas muitos palestinos não acreditavam no caminho pacífico. - Em 1965, um grupo clandestino palestino chamado Fatah atacou Israel pela primeira vez. - Em 1967 estourou a Guerra dos 6 Dias. Israel ocupou Jerusalém, Golã, Sinai, parte da Cisjordânia e Gaza. A ONU apelou a Israel para se retirar dos territórios, mas Israel recusou. - Israel devolveu o Sinai em 1979, depois de assinar o tratado de paz com o Egito, produto das negociações iniciadas em 1978, conhecidas como negociações de Camp David. - Em 2005, Israel aceitou se retirar de Gaza, mas continua a fornecer electricidade e água para região. - Em 2014, houve uma das maiores crises recentes: depois que três adolescentes judeus foram sequestrados, forças israelenses invadiram Gaza, em uma ofensiva que durou 50 dias. Mais de 5.000 locais em Gaza foram atacados. 2,1 mil palestinos e 73 israelenses foram mortos. - Em 7 de outubro de 2023 o Hamas, movimento de resistência islâmica que começou em 1987 e foi declarado terrorista, atacou Israel a partir de Gaza. Até o momento, pelo menos 1.799 palestinos e 1.300 israelenses já morreram no conflito.