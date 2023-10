Irã diz que tempo está se esgotando para ‘soluções políticas’ que impeçam escalada da guerra

Apesar dos apelos de parte da comunidade internacional, o Irã voltou a sinalizar que pode intervir no conflito armado entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Em sua conta na rede X (antigo Twitter), o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, afirmou nesta segunda-feira (16) que o tempo está se esgotando "para encontrar soluções políticas" que impeçam a escalada da guerra no Oriente Médio.

"O tempo se esgota para encontrar soluções políticas; a provável propagação da guerra a outras frentes aproxima-se de uma fase inevitável", escreveu, após conversas por telefone com os chefes da diplomacia de Tunísia, Malásia e Paquistão. Ele defendeu "a necessidade de deter imediatamente os crimes e assassinatos do regime sionista e de enviar ajuda humanitária (para Gaza)".

No domingo (15), após uma viagem ao Iraque, Líbano, Síria e Catar, Amir Abdollahian já havia alertado que "ninguém" poderia "garantir o controle da situação" se Israel decidisse invadir o enclave empobrecido.

O que aconteceu

Homens do grupo terrorista Hamas invadiram e atacaram o território israelense, no dia 7 de outubro. Centenas de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram mortos ou sequestrados. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva contra o grupo e, desde então, vem bombardeando diariamente a Faixa de Gaza, região governada pelo Hamas. Segundo autoridades locais, mais de 2.750 pessoas morreram até agora em Gaza durante os bombardeios, incluindo centenas de crianças.