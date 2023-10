Jovem brasileiro é convocado para lutar por Israel no conflito contra o Hamas

Raphael Ramos, de 26 anos e natural de Belo Horizonte (MG), partiu em direção ao conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas com uma mochila, suprimentos de sobrevivência e a promessa de retornar em segurança para a família. O jovem foi convocado no dia 7 de outubro, data em que o conflito teve início.

O confronto, que hoje atinge o 10º dia, já é considerado o mais mortífero da história de Gaza. O balanço mais recente, divulgado pelas autoridades palestinas, relata 4.070 mortes no total, com 2.670 em Gaza e 1.400 em Israel.

VEJA MAIS

A mãe de Raphael, Alice Ramos, de 62 anos, reside em Israel há três décadas e tem conseguido manter contato com o filho pelo menos uma vez ao dia. Ela compartilhou a ansiedade de receber notícias de Raphael desde o início do conflito.

"Assim que os primeiros mísseis foram lançados, os soldados foram convocados. As primeiras semanas foram muito difíceis, mas tenho conseguido falar com ele ao menos uma vez ao dia", Alice compartilhou com o g1.

Raphael e a mãe compartilham a cidadania brasileira e israelense. Ele se mudou para Israel aos dois anos, acompanhando a mãe e, atualmente, reside em uma área considerada mais segura no centro de Tel Aviv, que está menos sujeita a ataques e bombardeios.

Brasileiro estava na lista de reservistas do país

Raphael já serviu no exército israelense dos 18 aos 21 anos e permanecia na lista de reservistas do país. Alice expressa a preocupação com o filho, que está enfrentando as duras realidades do conflito de perto: "O Rapha é um soldado de guerra, então são os primeiros a serem convocados. Ele, com seus 26 anos, tem passado por muitas experiências, e está vendo de perto o motivo de toda essa guerra."

O jovem foi designado para Kfar Aza, próximo à fronteira com a Faixa de Gaza, e a mãe revela que a ansiedade só diminui quando ouve a voz de seu filho. Ela diz: "Hoje estou mais tranquila porque ele me ligou ontem [15]. Ele está bem. Mas cada dia é um dia", finaliza.