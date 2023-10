Presidente dos EUA Joe Biden visita Israel nesta quarta-feira

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, informou que o presidente americano Joe Biden visitará Israel nesta quarta-feira (18). Na viagem, ele deve se encontrar com o premiê israelense Benjamin Netanyahu para tratar sobre o conflito armado no Oriente Médio.

Segundo Blinken, os dois países concordaram em desenvolver um plano para permitir a chegada de ajuda aos civis que estão na Faixa de Gaza. “Compartilhamos a preocupação de Israel de que o Hamas possa confiscar ou destruir a ajuda que entra em Gaza ou de outra forma impedir que chegue às pessoas que dela precisam”, declarou.

Israel enfrenta uma guerra contra o Hamas desde o dia 7 de outubro, quando membros do grupo terrorista invadiram o território palestino, mataram e sequestraram civis, incluindo mulheres, crianças e idosos.

Em sua viagem ao país do Oriente Médio, o presidente americano deve reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos a Israel. Em seguida, ele viajará para a Jordânia para se encontrar com o rei Abdullah II, o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.