Bruna Valeanu, morta em rave pelo Hamas, aparece em bunker com outros jovens

Bruna Valeanu, de 24 anos, foi morta em rave pelo grupo terrorista Hamas. Imagens exibidas pelo programa Fantástico da TV Globo, no domingo (15), mostram a jovem encolhida em um abrigo subterrâneo (bunker) com outros jovens.

A imagem foi feita momentos antes da jovem ser assassinada pelos terroristas. Em mensagem enviada antes a amigas, por aplicativo de mensagem instantânea no celular, a jovem contou que se escondeu em uma área de mato antes de ir ao local.

VEJA MAIS

Quem era Bruna Valeanu, morta pelo Hamas?

Bruna Valeanu era uma jovem brasileira de 24 anos, mas já morava em Israel há oito anos. Ela foi uma das três vítimas do Brasil que morreram após o ataque do Hamas a uma rave no primeiro dia de conflito com Israel. Bruna estava com amigos na festa Universo Paralello e, quando começou a fuga após a invasão dos terroristas, se escondeu em uma área de mato e mandou mensagem para amigas.