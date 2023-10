Israel x Hamas: 2 mil soldados dos Estados Unidos estão em alerta de prontidão no Oriente Médio

O Pentágono informou nesta terça-feira (17) que dois mil soldados do exército americano estão alerta de mobilização em resposta à possível escalada do conflito no Oriente Médio. Israel está em guerra contra o grupo terrorista Hamas desde o ataque ocorrido contra o seu território, no dia 7 de outubro.

Ainda segundo o Pentágono, além dos militares, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, colocou uma série de unidades "em alerta máximo com uma ordem de prontidão para mobilização" para "responder rapidamente à evolução do entorno de segurança no Oriente Médio".

No dia 7 de outubro desse ano, homens do Hamas invadiram o território israelense. Além de matar centenas de pessoas, os terroristas também sequestraram civis, incluindo crianças, mulheres e idosos.