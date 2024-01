Acidente entre caminhão e veículo de passeio deixa uma pessoa morta no nordeste do Pará

O motorista Paulo Vitelli de Lima, de 74 anos, morreu ao se envolver em um acidente com um caminhão, nesta segunda-feira (8), na BR-316, na altura do quilômetro 77, entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. Por meio de um comunicado a Polícia Civil informou que investiga o caso. O condutor do veículo maior permaneceu no local do acidente, à disposição das autoridades policiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve com uma equipe no local, disse que a pista ficou parcialmente interditada por conta do sinistro de trânsito, mas depois foi liberada em ambos os sentidos. A dinâmica do acidente é desconhecida e está sob investigação.

Nas redes sociais, diversos vídeos do caso foram compartilhados e mostram o automóvel de carga por cima de um Volkswagen Voyage, de cor prata. Em uma das filmagens, pessoas tentam ajudar a retirar o condutor do carro, enquanto ele estava preso nas ferragens.

“Meu Deus do céu. Acabou de acontecer. Olha o​ motor pegando fogo, desmantelou o carro todinho. Acidente agorinha. Meu pai do céu. Matou todo mundo”, diz um condutor que estaciona às margens da BR-316 e registra o momento, após o caminhão passar por cima do Voyage.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “instaurou inquérito policial e apura as circunstâncias do acidente com morte ocorrido nesta segunda-feira (08)”. “Perícias foram requisitadas para auxiliar as investigações. A vítima foi identificada como João Paulo Vitelli de Lima, de 74 anos. O motorista da carreta envolvida no acidente permaneceu no local até a chegada das autoridades competentes”, comunicou a PC.