24 pessoas morrem em acidente entre ônibus de turismo e caminhão na Bahia

Vinte e quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na BR-324, em trecho da cidade do São José do Jacuípe, a cerca de 290 km de Salvador, na Bahia. Por volta das 22h30, um ônibus de turismo bateu em um caminhão que transportava mangas, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

VEJA MAIS

Segundo a Prefeitura de Jacobina, entre as vítimas estão 17 mulheres e 7 homens. Das 24 pessoas que morreram, 21 estavam no ônibus de passeio e três pessoas estavam no caminhão. Ainda não há detalhes sobre o que causou a batida.

Uma das vítimas feridas foi levada para o hospital da cidade de Capim Grosso e as demais para uma unidade de saúde de Nova Fátima, informou a Brigada Anjos Jacuipenses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas das vítimas foram transferidas para hospitais de Salvador e Feira de Santana.

Foi decretado luto oficial de sete dias no município de Jacobina e a prefeitura da cidade está organizando um velório coletivo no ginásio municipal de esporte, mas a data e horário ainda serão divulgados.