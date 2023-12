Cobrador de ônibus atingido por trem diz não se lembrar do acidente

O cobrador de ônibus atingido por um trem de carga no Distritio Federal, no dia 17 de novembro, se recupera em casa após passar quase um mês no hospital. O jovem Júlio Botelho Fernandes, de 28 anos, afirma não se lembrar do acidente. Ele já consegue dar pequenos passos e se alimentar normalmente.

Segundo a esposa de Júlio, o rodoviário teve alta do hospital na segunda-feira (11/12). “Ele não se lembra dos momentos do acidente, foi um trauma muito grande. Além disso, com a sedação, fica tudo muito confuso. Com o passar dos meses, acredito que ele vai estar recuperando a memória”, disse.

O cobrador dará continuidade em casa ao tratamento de fisioterapia que fazia no hospital. “Ele teve alta ontem e já está dando uns passinhos, mas o corpo ainda está muito pesado. No hospital, ele fazia fisioterapia e, agora, vai fazer em casa também. O profissional vai vir até nós”, completa.

A esposa do cobrador afirma, ainda, que ele está voltando a se alimentar normalmente. “Foram dias atribulados, mas seguimos firmes".

Júlio recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base na terça-feira da semana passada (5/12). Ele estava internado desde o dia do acidente, que terminou com uma passageira morta. O cobrador foi socorrido em estado grave, precisou ser intubado, mas conseguiu se recuperar.

Um vídeo gravado pela equipe médica mostra Júlio no momento em que deixa a UTI, sendo aplaudido por funcionários do hospital.

Acidente

O acidente entre um trem de carga e um ônibus da Viação Marechal deixou ao menos um morto e cinco pessoas feridas na tarde do dia 17 de novembro. A colisão aconteceu próximo ao Balão do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), que faz ligação com a Cidade do Automóvel.

“O sinal fechou e o trem começou a dar sinal que vinha. Mas já estava travado e o ônibus não pôde fazer nada. Não foi [erro] do motorista do ônibus, foi o sinal que fechou para ele, e ele não teve passagem. Foi um erro de sinalização”, disse José Machado Parente, 72 anos, que presenciou o momento do acidente.

Segundo ele, o sinal para a passagem de veículos fechou, pois o trem iria atravessar em breve. Porém, o ônibus já estaria no meio do caminho e não teria como escapar.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com