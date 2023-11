Acidente com trem e ônibus deixa uma mulher morta em Brasília (DF)

Uma mulher morreu e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), em Brasília (DF), na sexta-feira (17) à tarde, quando um trem bateu na lateral de um ônibus. A colisão se deu no momento em que o ônibus atravessava a linha férrea.

Imagens feitas por um condutor de veículo que passava pelo local mostram o momento do acidente, ou seja, o ônibus circulando lentamente pela linha férrea e sendo atingido pelo trem. O condutor do trem ainde chegou a emitir sinal sonoro de alerta antes da batida. O cobrador do ônibus e uma passageira foram levados às pressas para atendimento em hospital. O motorista foi levado para o Hospital de Base em estado de choque. E, depois, ficou de prestar depoimento à Polícia Civil.

Vítima

A vítima fatal do acidente foi identificada como uma mulher, com 37 anos de idade, segundo informaram os bombeiros. Ela foi lançada para fora do ônibus, com o impacto da colisão, e, depois, atingida pelo trem da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que carregava o minério bauxita em 102 vagões. Já o ônibus, da Viação Marechal, seguia viagem da W3 Sul para o P Sul, em Ceilândia.

Como informou a empresa rodoviária, a vítima era uma passageira. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) comunicou que "em uma análise prévia realizada com as imagens do acidente, é possível observar que o coletivo avançou a passagem em nível sem atentar para a sinalização do local e para os avisos de emergência emitidos pela composição ferroviária".

A ANTT disse que acionou a concessionária para que sejam apuradas as responsabilidades do acidente, que terá até 30 dias para apresentar o laudo à Agência, apontando as causas do ocorrido. A agência informou também que "realizou inspeção técnica em todas as passagens em nível (PNs) de Brasília em 11 de julho e também promoveu ações educativas no local do acidente para orientar motoristas sobre os cuidados ao cruzar uma passagem em nível".

A empresa Marechal divulgou comunicado sobre o fato: "Lamentamos profundamente o acidente ocorrido nesta sexta-feira (17) envolvendo um ônibus da nossa empresa e um trem. Nossos assistentes sociais e psicólogos estão comprometidos em acompanhar de perto o caso, assegurando toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares. Informamos que colaboraremos integralmente com as investigações em andamento e aguardaremos o resultado da perícia para esclarecer os detalhes desse trágico incidente. Estamos dedicados a prestar total transparência e apoio neste momento difícil".