Pelo menos 21 pessoas morrem após ônibus cair de ponte na Itália

Um acidente de ônibus deixou pelo menos 21 pessoas mortas, incluindo duas crianças, em Mestre, na Itália, próximo a Veneza. O veículo caiu de um viaduto com cerca de 10 metros de altura, sobre uma linha ferroviária. De acordo com as autoridades, 18 pessoas ficaram feridas.

O ônibus envolvido no acidente estava em trânsito de Veneza para Marghera, com passageiros que retornavam do trabalho para casa, de acordo com as informações divulgadas pelo prefeito Luigi Brugnaro à mídia estatal "RAI". Nas redes sociais, ele descreveu a cena como "apocalíptica".

VEJA MAIS

Entre os feridos, estão cidadãos de diversas nacionalidades, incluindo ucranianos, franceses, croatas e alemães. O resgate envolveu uma grande operação, com mais de 20 ambulâncias, além do chamado de uma ambulância aérea de Treviso para prestar assistência no local.

O Corpo de Bombeiros informou através das redes sociais que o ônibus pegou fogo após a colisão. Agora, as autoridades trabalham para identificar as vítimas e investigar as causas do acidente.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)