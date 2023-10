Ônibus com 20 passageiros, entre os quais bebês, tomba na Transamazônica

Um ônibus de transporte de passageiros que faz a linha Vila do Distrito Alvorada até a cidade de Uruará, no sudoeste do Pará, tombou na rodovia Transamazônica (BR-230). O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (3), mas ninguém ficou ferido com gravidade.

O acidente ocorreu na altura do km 168. Na ocasião, o veículo transportava mais de 20 passageiros para a cidade. As vítimas tiveram escoriações leves e foram atendidas no Hospital Municipal de Uruará (HMU).

Sobre as causa, há indícios de que houve um problema mecânico. O motorista perdeu o controle da condução e o veículo tombou às margens da BR. "Hoje eu passei por uma experiência bem desesperadora e que não desejo a ninguém”, contou uma passageira, que não foi identificada, ao site Gazeta Real.

LEIA MAIS:

“O ônibus da linha que a gente seguia para a cidade de Uruará quebrou a ‘mola mestre’. A nossa sorte foi que era num plano e aí a gente se machucou pouco, graças a Deus”, afirmou. “Tinha bebês, mas ninguém se feriu gravemente. Foram apenas ferimentos leves”, acrescentou.