Carro capota e corpo de mulher enrolado em lençol é arremessado após acidente

Um suspeito de dirigir e capotar um carro com uma mulher morta no porta-malas foi preso pela Polícia Militar. O homem foi identificado como Jerfeson Erivaldo da Silva Nascimento e o corpo é da fisioterapeuta Larissa Araújo. Em depoimento à polícia, Jerfeson disse que recebeu R$ 100 do ex-namorado da vítima para esconder o corpo. A mulher estava amarrada e enrolada em um lençol. O caso aconteceu em Rio Verde, em Gioânia (GO).

A Polícia Civil trabalha em uma segunda hipótese, de que o detido a roubou, estuprou e matou. "Esse carro era dela, estava na garagem. Os objetos que estavam dentro também eram pertences dela. Acreditamos na possibilidade de ter entrado na casa para fazer um furto, acabou progredindo para um estupro e retirou o corpo do local para evitar provas", disse o delegado Adelson Candeo, Delegado responsável pelo caso.

O corpo de Larissa foi encontrado e identificado pelas digitais na última segunda-feira (2). Segundo o delegado, o suspeito é do estado do Rio Grande do Norte e cumpria pena recente pelo crime de roubo. Ao portal g1, o investigador afirmou que Jerfeson apresentou inconstância no depoimento, mudando a versão dos fatos quando era questionado. Após alegar que foi contratado pelo ex-namorado da vítima, a polícia levou o suposto mandante para a delegacia.

"Esse outro suspeito [o ex-namorado], foi conduzido para a delegacia, mas não vai ser autuado, ele será investigado. Não será autuado, pois não há provas no momento capaz de autuá-lo em flagrante", disse o delegado

Segundo a Polícia Civil, a perícia apontou que a morte da jovem ocorreu entre 5h e 6h. Imagens de câmeras de segurança mostram uma movimentação na casa da vítima durante a madrugada. Às 6h Jeferson sai da residência, dirigindo o carro que era da vítima. O vídeo não foi divulgado. "Ninguém mais esteve na casa da vítima neste dia. Ele foi o único a ser visto saindo da casa", disse Adelson.

Objetos encontrados dentro do carro após o acidente pertenciam à vítim. No veículo havia um botijão de gás e uma televisão.

O que já se sabe sobre o caso?

A políca descobriu que o homem é usuário de drogas e que não tinha nenhum tipo de relacionamento anterior com a vítima. Ainda segundo a investigação, a perícia identificou - no corpo da vítima - material genético masculino. Por isso, Jerfeson também deve responder pelo crime de estupro. Uma perícia detalhada será feita para confirmar se o DNA encontrado é realmente do suspeito.

A Polícia Civil ainda ressaltou que restam dúvidas sobre como o suspeito entrou na casa da vítima, pois, até o momento, foi apenas visto saindo do local. As marcas no corpo de Larissa indicam que a jovem foi morta por enforcamento. O resultado da perícia sai em 15 dias