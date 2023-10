Enteado que tentou matar padrasto com tesoura por cobrança de atraso no trabalho vai a júri

Um homem será julgado, nesta terça-feira (03), por tentar matar o padrasto a golpes de tesoura por motivo banal, no Distrito Federal (DF). Segundo relatório e boletim de ocorrência, a vítima, que também era patrão do acusado, teria o chamado a atenção por constantes atrasos no trabalho e mau relacionamento com outros funcionários. O caso segue em júri popular.

O crime aconteceu em fevereiro de 2022, quando Alexandre Bruno Sampaio dos Santos trabalhava em uma empresa de vistoria de carros. Conforme a acusação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), um dia antes do crime, Alexandre foi advertido pelos erros e pela falta de comprometimento no trabalho. Ele teria se irritando com as cobranças e o ameaçando, dizendo que iria matá-lo.

No dia seguinte, Alexandre apareceu no trabalho. Ao tomar conhecimento da presença do homem, o padrasto foi até ele quando o enteado sacou uma tesoura e tentou golpeá-lo. O jovem foi impedido por um colega, que ficou ferido no braço.

O acusado ainda tentou se aproximar da vítima diversas vezes, mas desistiu após outros trabalhadores ficarem no caminho. Alexandre foi preso e, em março do ano passado, denunciado pelo MP por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Rayanne Bulhões.