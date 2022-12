Criança de seis anos é atacada com golpes de tesoura por vizinha

Na noite deste domingo (18), uma criança de seis anos foi ferida com golpes de tesoura. A suspeita do crime é uma vizinha da criança. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu em Campina Grande, na Paraíba. De acordo com as informações da polícia, a mulher suspeita de ter golpeado a vítima foi presa no local e a criança foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade.

A unidade de saúde informou que a vítima realizou procedimento de sutura e recebeu alta horas depois. Ela foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito.

Segundo informações da Polícia Civil, a motivação do crime teria sido uma "desavença antiga" entre a mãe da vítima e a agressora. O caso é investigado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).