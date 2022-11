Menina de 10 anos é obrigada pelo avô a beber óleo de motor até morrer

Um avô de 60 anos acabou preso em flagrante acusado de matar a própria neta, de 10 anos, em uma aldeia de Aral Moreira (MS), a 376 km de Campo Grande, na tarde do último domingo (27). Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi capturado por vizinhos depois de obrigar a vítima a beber óleo de motor usado. As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

A polícia chegou ao suspeito após líderes da aldeia relatarem a morte da criança de 10 anos pelas mãos do avô materno. As investigações iniciais indicaram que o homem a obrigou a ingerir óleo usado de motor até a morte.

Segundo a polícia apurou, a criança tinha deficiência e apresentava mobilidade reduzida, o que, aliado à pouca idade, dificultou a defesa da vítima.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, a 136 km da cidade onde o crime aconteceu.