Homem morre e 18 pessoas ficam feridas após micro-ônibus capotar em rodovia do Amazonas

Um homem morreu e 18 pessoas ficaram feridas após o micro-ônibus onde eles estavam capotar em um trecho da rodovia AM-010, no Amazonas. O acidente aconteceu na manhã de hoje (4) quando o coletivo teve a passagem fechada por uma carreta que trafegava no sentido contrário. Com isso, o veículo bateu no acostamento da estrada e capotou.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois dos 18 feridos foram transferidos para a capital e os demais encaminhados para atendimento em Rio Preto da Eva.

A vítima, identificado como Nestor Zózimo, foi arremessada para fora do coletivo no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

A rodovia AM-010 foi eleita este ano como a pior em todo o Brasil, segundo um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O trecho virou cenário de inúmeros acidentes e diversas denúncias devido às condições de infraestrutura apresentadas ao longo da pista, como os vários buracos e a falta de sinalização.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)