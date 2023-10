Lancha com 50 pessoas se choca com banco de areia e passageiros ficam feridos no Amazonas

Cinquenta passageiros foram resgatados na madrugada do último dia 10 após uma lancha, na qual eles estavam, ter se chocado em um banco de areia em Itacoatiara (AM). A embarcação saiu de Nhamundá com destino a Manaus e bateu no acúmulo, que surgiu no meio do rio devido à seca história enfrentada no Estado.

Conforme o que foi relatado por um dos viajantes, a embarcação navegava em uma região com pouca visibilidade e ficou encalhada no banco de areia formado no meio do rio.

O resgate dos viajantes foi realizado por equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que receberam a informação do acidente nas proximidades da comunidade Novo Remanso, por volta das 20h30 da segunda-feira (9).

Com auxílio da equipe médica do Corpo de Bombeiros, os passageiros foram retirados da lancha e encaminhados a hospitais da capital. As pessoas com ferimentos leves foram atendidas durante o trajeto para Manaus. Um deles, em estado mais grave, foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na Zona Leste.

"Todos os 50 passageiros foram resgatados e transferidos para a lancha da Secretaria de Segurança. Uma das vítimas, do sexo masculino, que apresentava maior gravidade, foi imobilizada pelas equipes do CBMAM e conduzindo à embarcação. Durante o trajeto, os demais receberam atendimento médico e ao chegarem em Manaus, foram liberados", disse a SSP.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)