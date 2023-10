Manaus: Jacaré é resgatado na região urbana durante seca histórica

Um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais mostra duas pessoas em uma tentativa arriscada de puxar um jacaré pela cauda na área urbana de Manaus. O animal, cuja espécie não foi detalhada, foi puxado algumas vezes pela cauda, mas ficou imóvel e elas desistiram.

O aparecimento do réptil mobilizou tanto moradores locais quanto o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, que uniram forças para realizar o resgate do animal.

O Amazonas está enfrentando uma seca histórica, com um período de estiagem que normalmente é sazonal, mas que neste ano começou de forma precoce e se revelou mais intensa devido ao fenômeno El Niño. Essa severa seca tem consequências devastadoras na região, incluindo a morte de pelo menos 110 botos no lago de Tefé, provavelmente devido às altas temperaturas da água, que atingiram incríveis 40°C, muito acima dos padrões locais. A causa da morte dos botos ainda está sendo apurada.

Após o resgate, o jacaré foi devolvido ao Rio Negro, mas a situação das águas e da fauna na região permanece crítica, exigindo medidas mais amplas para enfrentar os desafios trazidos por essa seca sem severa no Amazonas.