Vítima de acidente no Amazonas comparou avião a 'lata de sardinha' em vídeo

O empresário Fábio Campos Assis, uma das vítimas do avião de pequeno porte que caiu no último sábado (16), na cidade de Barcelos, no Amazonas, chegou a mandar um vídeo de dentro da aeronave, pouco antes da decolagem, na qual mostrava os passageiros e comparava o veículo a uma "lata de sardinha". No acidente morreram 14 pessoas, sendo 12 passageiros e dois tripulantes.

Fábio fez a filmagem com o celular enquanto embarcava no avião com o grupo de pescaria, em Manaus, capital amazonense. No vídeo, ele evidencia que os passageiros estavam apertados dentro do avião: “Pensa numa lata de sardinha, hein!"

Fábio vira a câmera para mostrar os outros passageiros, que interagem gritando: “Partiu Barcelos!”.

O avião caiu quando o piloto tentava pousar em Barcelos. No momento do acidente chovia, ventava forte e havia pouca visibilidade.