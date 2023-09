Avião cai no interior do Amazonas e mata 14 pessoas neste sábado (16)

Na tarde deste sábado (16), um avião caiu em Barcelos (a 405 km de Manaus, no Amazonas) e matou todos os 14 tripulantes. As informações são do site jornalístico BNC Amazonas. As vítimas fatais são 12 passageiros e 2 tripulantes.

Há controvérsias sobre a nacionalidade das vítimas fatais. Desde as primeiras informações, a imprensa local informa que há turistas norte-americanos, entre os mortos. Esta notícia sobre os norte-americanos já foi descartada, no entanto, o site Metrópoles informa que a prefeitura municipal de Barcelos, confirma estrangeiros entre as 14 vítimas da queda da aeronave.

A confusão sobre a nacionalidade de todas as vítimas teria ocorrido em razão da notícia de que um avião saiu de Manaus levando a Barcelos um grupo passageiros procedentes dos Estados Unidos

Mau tempo pode ter causado a tragédia

Até então, aponta-se que o mau tempo pode ter provocado a tragédia. O coronel Máximo, secretário da Defesa Civil do Amazonas, confirmou o acidente.

De acordo com o coronel, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe de resposta está sendo preparada para ir até o local.

Temporada de pesca em Barcelos

O município de Barcelos fica no interior do Amazonas, na margem direita do Rio Negro. A cidade se destaca pelo ecoturismo e é um dos principais destinos para pesca esportiva no país.

O peixe tucunaré-açu é o mais cobiçado da região e chega a pesar até 12 kg. Neste mês de setembro tem início a temporada de pesca esportiva que segue até fevereiro do ano seguinte