Empresários, médico e tripulantes: veja quem são as 14 vítimas da queda de avião no Amazonas

A empresa ManausAerotáxi divulgou a lista com os nomes dos tripulantes e passageiros que estavam no avião que caiu neste sábado (16) em Barcelos, no interior do Amazonas. Ao todo, 14 pessoas morreram. Além do piloto e copiloto, a aeronave levava 12 passageiros que iriam pescar no Rio Negro.

Veja quem são as vítimas:

Lista de passageiros

Euri Paulo dos Santos: sócio da empresa Moderna Empreendimentos e Serviços Ltda. e diretor operacional da Ensel Engenharia e Serviços Especiais, que atua na área de telecomunicações, redes telefônicas urbanas, informática e instalações elétricas.

Fábio Campos Assis: Empresário e dono de um comércio em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Antes da queda, ele gravou e enviou para amigos pelo WhatsApp um vídeo comparando o avião com uma 'lata de sardinha'.

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros: Dono de uma pousada em Niquelândia (GO).

Guilherme Boaventura Rabelo: natural de Carmo do Paranaíba, vivia em Uberlândia. Era engenheiro formado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), sendo diretor da GJB Engenharia e Empreendimentos Ltda., empresa ativa desde 2017. Tinha como hobby a fabricação de cervejas artesanais e a pescaria. Este ano era a segunda vez que ele o grupo de amigos viajavam para pescar em Barcelos. A primeira vez foi em 2021.

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas: diretor da Terra Engenharia Fundações e Sondagens. Natural de Taiobeiras, mas morava em Uberlândia, onde se formou no Centro Universitário do Triângulo.

Luiz Carlos Cavalcante Garcia: Morador de Uberlândia, Luiz Carlos Cavalcante Garcia era membro do Conselho Deliberativo do Cajubá Country Clube.

Marcos de Castro Zica: tinha 48 anos, era engenheiro-agrônomo e empresário. Morava entre Goiânia e Uruaçu, sua cidade natal. Casado e com dois filhos, Marcos tinha lavouras na região de Uruaçu e Mara Rosa, além de um armazém também em Mara Rosa.

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa: médico de 70 anos, era natural da cidade de Viana, na baixada maranhense. Se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em 1978 e cirurgião do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes no Distrito Federal. Aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, ainda atendia em consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília.

Witter Ferreira de Faria: natural de Itumbiara, era empresário no ramo do agronegócio em Uruaçu.

Lista de tripulantes

Leandro Souza - piloto

Fernando Galvão - copiloto