Avião que caiu no interior do Amazonas estava carregado com itens de pesca esportiva

O avião que caiu no interior do Amazonas neste sábado, 16, provocando a morte de 14 pessoas, estava carregado de itens de pesca esportiva, afirmam moradores. Eles encontraram os itens quando ajudaram a retirar corpos do local do acidente, segundo o que foi informado à Rede Amazônica.

De acordo com o Governo do Amazonas, morreram os dois integrantes da tripulação e os 12 passageiros, totalizando 14 mortes.

A aeronave saiu de Manaus em direção a Barcelos, cidade conhecida pelo ecoturismo e pela prática de pesca esportiva.

O avião é um Embraer EMB-110 "Bandeirante" da empresa ManausAerotáxi, com capacidade de até 18 passageiros. Ele foi fretado pelo grupo de turistas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era "regular".